Anche Mou decide per Badelj: se acquista Manolas la Roma ha 40 milioni
I soldi di Manolas per comprarsi Badelj: la Gazzetta dello Sport afferma che se il Manchester United investisse subito 40 milioni per portare Manolas in Inghilterra, la Roma potrebbe utilizzare questi...
A cura di Redazione Labaroviola
10 gennaio 2017 14:15
I soldi di Manolas per comprarsi Badelj: la Gazzetta dello Sport afferma che se il Manchester United investisse subito 40 milioni per portare Manolas in Inghilterra, la Roma potrebbe utilizzare questi soldi per prendere l'esterno Feghouli dal West Ham e sferrare l’assalto a Milan Badelj, per il quale Corvino avrebbe fissato il prezzo a 9 milioni di euro. Insomma, il futuro del centrocampista viola può dipendere strettamente dalle scelte di Mourinho.