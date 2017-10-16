Lesione all’adduttore per Manolas, a forte rischio la sua presenza in vista di Fiorentina-Roma...

Dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo nella sfida contro il Napoli di sabato, Kostantinos Manolas è stato oggi sottoposto a controlli clinico-strumentali. Gli esami hanno messo in e...

A cura di Redazione Labaroviola 16 ottobre 2017 13:23

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