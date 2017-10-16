Lesione all’adduttore per Manolas, a forte rischio la sua presenza in vista di Fiorentina-Roma...
Dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo nella sfida contro il Napoli di sabato, Kostantinos Manolas è stato oggi sottoposto a controlli clinico-strumentali. Gli esami hanno messo in e...
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2017 13:23
Dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo nella sfida contro il Napoli di sabato, Kostantinos Manolas è stato oggi sottoposto a controlli clinico-strumentali. Gli esami hanno messo in evidenza la presenza di una lesione di primo grado muscolo/fasciale dell’adduttore lungo di sinistra. Il centrale greco potrebbe dunque dare forfait in vista della sfida contro la Fiorentina in programma il 5 novembre prossimo. La notizia è riportata da asroma.it