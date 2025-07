Kean l’alternativa a Osimhen per il Galatasaray? Di Marzio: “Il club turco a Milano per l’intesa con il Napoli”

Nella giornata di ieri si era registrata una netta frenata sull’asse Istanbul-Napoli per la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray e la possibilità che il club turco valutasse piste alternative, come quella di Moise Kean della Fiorentina, per rinforzare il reparto offensivo. Secondo l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Galatasary non ha mollato la presa per l’attaccante nigeriano e in questi minuti una delegazione del club giallorosso sarebbe a Milano per cercare un intesa con il Napoli. La trattativa è in dubbio per via di garanzie finanziarie che il Galatasaray non sarebbe riuscito a fornire per il pagamento della clausola da 75 milioni di Osimhen.