Osimhen denuncia il Napoli. La società ha postato un video che lo derideva per il rigore sbagliato

Una polemica improvvisa in casa Napoli che riguarda Victor Osimhen. Il suo agente Roberto Calenda si è sfogato contro la società per un video pubblicato dal club su TikTok, questo il duro comunicato con la possibilità di intraprendere anche azioni legali, un clima sicuramente non sereno e vedremo quali saranno gli sviluppi: “Quanto accaduto oggi – scrive su Twitter – sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikToknon è accettabile.

Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen”. Il calciatore ha anche cancellato dai propri social ogni foto con la maglia del Napoli.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.

⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD

