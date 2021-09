Braida: “Vlahovic incredibile: fa reparto da solo. È il migliore della Serie A insieme ad Osimhen”

Ariedo Braida, storico direttore sportivo e protagonista di tanti successi con Milan e Barcellona ed adesso alla Cremonese, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare della sfida tra Fiorentina e Napoli in programma per Domenica 3 Ottobre alle ore 18.00. Ecco le sue parole: “Il Napoli sta facendo cose importanti. All’ombra del Vesuvio c’è una bella alchimia, gli azzurri sono tra i favoriti per lo Scudetto insieme alle milanesi, all’Atalanta e alla Juventus. Sarà un bel campionato, molto competitivo. Vlahovic? Ha un fisico incredibile, fa reparto da solo. In giro ci sono pochi attaccanti così, insieme ad Osimhen è il migliore in Serie A. I top club esteri lo cercheranno, soprattutto in Premier League“.

