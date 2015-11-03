Notizie 1 Station Radio Fiorentina

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Ceccarini rivela: "Le quotazioni di Vanoli sono in rialzo, ci sarà un incontro a breve tra lui e Paratici"

20 aprile 2026 11:27

D'Agostino sicuro: "Commisso scriverà una pagina importante della storia della Fiorentina"

13 maggio 2022 21:52

D'Agostino: "Fiorentina troppo scolastica, non mi è piaciuta. Zanetti ha messo in scacco Italiano"

19 ottobre 2021 22:48

Baiano: "La Fiorentina ha annichilito Inter e Roma, con Italiano si pensa in modo differente"

02 ottobre 2021 15:42

Braida: "Vlahovic incredibile: fa reparto da solo. È il migliore della Serie A insieme ad Osimhen"

27 settembre 2021 20:36

Colonnese: "Italiano uno degli allenatori che ha stupito in questo avvio. Si merita la panchina della Fiorentina"

16 settembre 2021 14:56

Moggi: "Gattuso doveva firmare per la Lazio, ma si è stufato di Lotito ed ha accettato la Fiorentina"

10 giugno 2021 13:43

Pasqual: "Dimissioni di Prandelli? Gesto d'amore verso la Fiorentina. Domenica conteranno le motivazioni"

13 maggio 2021 21:07

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