Notizie 1 Station Radio Fiorentina

Ceccarini rivela: "Le quotazioni di Vanoli sono in rialzo, ci sarà un incontro a breve tra lui e Paratici"
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D'Agostino sicuro: "Commisso scriverà una pagina importante della storia della Fiorentina"
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D'Agostino: "Fiorentina troppo scolastica, non mi è piaciuta. Zanetti ha messo in scacco Italiano"
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Baiano: "La Fiorentina ha annichilito Inter e Roma, con Italiano si pensa in modo differente"
02 ottobre 2021 15:42
Braida: "Vlahovic incredibile: fa reparto da solo. È il migliore della Serie A insieme ad Osimhen"
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Colonnese: "Italiano uno degli allenatori che ha stupito in questo avvio. Si merita la panchina della Fiorentina"
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Moggi: "Gattuso doveva firmare per la Lazio, ma si è stufato di Lotito ed ha accettato la Fiorentina"
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