Moggi: "Gattuso doveva firmare per la Lazio, ma si è stufato di Lotito ed ha accettato la Fiorentina"

L'indiscrezione di Luciano Moggi ai microfoni di 1 Station Radio

Luciano Moggi, ex dirigente sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, per rivelare un retroscena sulla trattativa che ha visto arrivare Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole queste alcune delle sue dichiarazioni:

"Gennaro Gattuso sarebbe dovuto approdare alla Lazio, era già tutto avviato ampiamente. Tuttavia la trattativa era entrata in stallo e lui si è stufato presto di aspettare una chiamata di Lotito. A quel punto ha accettato il forte corteggiamento della Fiorentina. La Lazio dopo ha dovuto virare su Sarri perché non c’era più nessun altro libero".

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