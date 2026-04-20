Ceccarini rivela: "Le quotazioni di Vanoli sono in rialzo, ci sarà un incontro a breve tra lui e Paratici"

Secondo Ceccarini sono in rialzo le quotazioni di Vanoli, si incontreranno a breve lui e Paratici per discutere anche di un possibile futuro insieme

Il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha parlato oggi a Radio FirenzeViola della situazione di Vanoli e del futuro della panchina della Fiorentina. Ceccarini ha rivelato che le quotazioni di Vanoli sono in rialzo rispetto a qualche settimana fa, Tanto è che la Fiorentina ha in mente di fare il punto con lui il prima possibile anche dell'annata che verrà. Paratici e il mister si incontreranno a breve magari dopo la partita con il Sassuolo e in caso di esito positivo di queste 2 partite potrebbero parlare di un futuro insieme. Il contratto di Vanoli scade a giugno ma la Fiorentina ha un opzione unilaterale per il rinnovo