D’Agostino: “Fiorentina troppo scolastica, non mi è piaciuta. Zanetti ha messo in scacco Italiano”

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista Viola, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare della sconfitta rimediata dalla Fiorentina contro il Venezia. Ecco le sue parole: “Ieri la Fiorentina non mi è piaciuta, è stata troppo scolastica. Il Venezia ha fatto una grande partita tattica e ha vinto meritatamente. Io seguo molto da vicino Vincenzo Italiano, ma devo dire che ieri è stato sconfitto da Paolo Zanetti“.

