Labaro Viola

Notizie Dagostino Fiorentina

D’Agostino: “Ottimo stato di forma per Fiorentina e Bologna. Vanoli bravo nelle scelte per la squadra “

09 aprile 2026 17:00

D'Agostino ricorda: "A Firenze trovai Mihajlovic, quando battevamo le punizioni doveva vincere lui"

31 gennaio 2026 11:57

D’Agostino elogia Mandragora: “La certezza della Fiorentina negli ultimi due anni, si sta completando”

19 gennaio 2026 15:58

D'Agostino: "Palladino ha messo in campo la formazione migliore, è stato giusto centellinare le energie"

05 maggio 2025 14:45

D'Agostino: "Alla Fiorentina non andai bene con Corvino. Feci 5 gol, ma decise di non riscattarmi"

27 febbraio 2025 17:25

Doppietta di due italiani, Colpani e Cataldi. Non succedeva dal 2011, nel 5-2 contro l'Udinese

20 ottobre 2024 19:53

D'Agostino: "La Fiorentina deve prendere 4 centrocampisti senza sbagliare. Amrabat l'ideale per Palladino"

22 luglio 2024 19:45

D'Agostino: "Palladino propone un calcio simile a quello di Gasperini. Kean? Potenziale enorme"

01 luglio 2024 16:06

D'Agostino: "La Fiorentina si è snaturata in finale. Si può perdere ma non perdendo l'identità"

01 giugno 2024 19:30

D'Agostino: "In campionato Italiano doveva fare meglio, ma ha portato la Fiorentina a grandi traguardi"

07 maggio 2024 13:58

D'Agostino: "La Fiorentina l'ha buttata via, i rigori sono un problema, Nico cambi rincorsa, si sa come tira i rigori"

11 marzo 2024 14:47

D'Agostino "La Fiorentina ha sottovalutato l'Empoli. Serve ripartire"

24 ottobre 2023 17:40

D'Agostino: "Con il West Ham importante gestione dei momenti. Mi affiderei a Jovic dall'inizio"

03 giugno 2023 18:27

Sentite D'Agostino: "Italiano esprime opinioni sul mercato ma per incidere devi essere un Mourinho"

11 gennaio 2023 18:09

D'Agostino sicuro: "Belotti alla Fiorentina? No, non è adatto al calcio di Italiano. La svolta sarà Barak"

22 dicembre 2022 15:46

D'Agostino: "Qualche dirigente della Fiorentina non voleva che giocassi, Mihajlovic andò contro tutti"

19 dicembre 2022 17:00

D'Agostino contro la scelta Jovic: "C'è un motivo se nessuno lo ha cercato. Serviva un top"

16 settembre 2022 19:44

D'Agostino scettico su Italiano: "Niente fretta, andare a Napoli sarebbe un passo troppo lungo"

26 aprile 2022 23:14

D'Agostino: "Fiorentina troppo scolastica, non mi è piaciuta. Zanetti ha messo in scacco Italiano"

19 ottobre 2021 22:48

D'Agostino: "Gattuso tra i migliori allenatori in Italia. Il centrocampo della Fiorentina deve essere assortito meglio"

12 maggio 2021 21:34

D'Agostino: "La Fiorentina non è abituata a stare in quella posizione"

21 gennaio 2021 15:53

D'Agostino: "Cederei Chiesa monetizzando al massimo e poi acquisterei 3-4 calciatori"

10 dicembre 2019 21:23

D'Agostino: "I viola non meritavano di perdere contro il Napoli. La Fiorentina deve limare qualcosa"

28 agosto 2019 19:58

(VIDEO): Fiorentina contro Napoli alla prima? È successo tre volte. Ecco quando

24 agosto 2019 17:47

D'Agostino: "In Italia conta solo il risultato. Il calcio per noi è un lavoro non una passione e si vive male"

10 maggio 2019 14:50

Archivio

Esplora l'archivio di Dagostino

Sett. 15 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 19 Sett. 9
Sett. 42 Sett. 30 Sett. 27 Sett. 22 Sett. 19 Sett. 11
Sett. 43 Sett. 22 Sett. 2
Sett. 51 Sett. 37 Sett. 17
Sett. 42 Sett. 19 Sett. 3
Sett. 50 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 19