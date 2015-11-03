Notizie Dagostino Fiorentina

D’Agostino: “Ottimo stato di forma per Fiorentina e Bologna. Vanoli bravo nelle scelte per la squadra “
09 aprile 2026 17:00
D'Agostino ricorda: "A Firenze trovai Mihajlovic, quando battevamo le punizioni doveva vincere lui"
31 gennaio 2026 11:57
D’Agostino elogia Mandragora: “La certezza della Fiorentina negli ultimi due anni, si sta completando”
19 gennaio 2026 15:58
D'Agostino: "Palladino ha messo in campo la formazione migliore, è stato giusto centellinare le energie"
05 maggio 2025 14:45
D'Agostino: "Alla Fiorentina non andai bene con Corvino. Feci 5 gol, ma decise di non riscattarmi"
27 febbraio 2025 17:25
Doppietta di due italiani, Colpani e Cataldi. Non succedeva dal 2011, nel 5-2 contro l'Udinese
20 ottobre 2024 19:53
D'Agostino: "La Fiorentina deve prendere 4 centrocampisti senza sbagliare. Amrabat l'ideale per Palladino"
22 luglio 2024 19:45
D'Agostino: "Palladino propone un calcio simile a quello di Gasperini. Kean? Potenziale enorme"
01 luglio 2024 16:06
D'Agostino: "La Fiorentina si è snaturata in finale. Si può perdere ma non perdendo l'identità"
01 giugno 2024 19:30
D'Agostino: "In campionato Italiano doveva fare meglio, ma ha portato la Fiorentina a grandi traguardi"
07 maggio 2024 13:58
D'Agostino: "La Fiorentina l'ha buttata via, i rigori sono un problema, Nico cambi rincorsa, si sa come tira i rigori"
11 marzo 2024 14:47
D'Agostino "La Fiorentina ha sottovalutato l'Empoli. Serve ripartire"
24 ottobre 2023 17:40
D'Agostino: "Con il West Ham importante gestione dei momenti. Mi affiderei a Jovic dall'inizio"
03 giugno 2023 18:27
Sentite D'Agostino: "Italiano esprime opinioni sul mercato ma per incidere devi essere un Mourinho"
11 gennaio 2023 18:09
D'Agostino sicuro: "Belotti alla Fiorentina? No, non è adatto al calcio di Italiano. La svolta sarà Barak"
22 dicembre 2022 15:46
D'Agostino: "Qualche dirigente della Fiorentina non voleva che giocassi, Mihajlovic andò contro tutti"
19 dicembre 2022 17:00
D'Agostino contro la scelta Jovic: "C'è un motivo se nessuno lo ha cercato. Serviva un top"
16 settembre 2022 19:44
D'Agostino scettico su Italiano: "Niente fretta, andare a Napoli sarebbe un passo troppo lungo"
26 aprile 2022 23:14
D'Agostino: "Fiorentina troppo scolastica, non mi è piaciuta. Zanetti ha messo in scacco Italiano"
19 ottobre 2021 22:48
D'Agostino: "Gattuso tra i migliori allenatori in Italia. Il centrocampo della Fiorentina deve essere assortito meglio"
12 maggio 2021 21:34
D'Agostino: "La Fiorentina non è abituata a stare in quella posizione"
21 gennaio 2021 15:53
D'Agostino: "Cederei Chiesa monetizzando al massimo e poi acquisterei 3-4 calciatori"
10 dicembre 2019 21:23
D'Agostino: "I viola non meritavano di perdere contro il Napoli. La Fiorentina deve limare qualcosa"
28 agosto 2019 19:58
(VIDEO): Fiorentina contro Napoli alla prima? È successo tre volte. Ecco quando
24 agosto 2019 17:47
D'Agostino: "In Italia conta solo il risultato. Il calcio per noi è un lavoro non una passione e si vive male"
10 maggio 2019 14:50
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