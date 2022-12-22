D'Agostino sicuro: "Belotti alla Fiorentina? No, non è adatto al calcio di Italiano. La svolta sarà Barak"

Gaetano D'Agostino, ex giocatore della Fiorentina nella stagione 2010/2011, ha parlato della squadra viola

A commentare la prossima ripresa della Serie A a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino.

Fiorentina, rientra Castrovilli. Il problema gol però rimane:

"Quando cambi Vlahovic è dura. Ho visto le partite della Fiorentina, produce tanto ma fa fatica a segnare. Ne prendi tre per suddividere i gol ma se vanno male tutti è un problema. Jovic ha fatto vedere poco, forse serviva un solo investimento importante. Belotti? Non è adatto al calcio di Italiano. Serve uno che attacchi la porta ma serva anche i compagni, apra il gioco. La chiave di svolta può essere Barak. A Verona ha fatto vedere che se ha campo libero e trova gli spazi può diventare importante".

LA FIORENTINA HA COMUNICATO A VENUTI CHE IL CONTRATTO NON VERRA' RINNOVATO

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