Cor. Fio., la Fiorentina comunica a Venuti che il contratto non verrà rinnovato, probabile addio subito

La Fiorentina ha comunicato a Venuti l'intenzione di puntare su Pierozzi. L'addio potrebbe arrivare subito

La Fiorentina avrebbe scelto di puntare su Pierozzi, e come riporta il Corriere Fiorentino il club gigliato avrebbe comunicato a Venuti che non intenderà valutare la possibilità di rinnovargli il contratto. Ma non finisce qui per Venuti: secondo quanto comunicato dal club, in caso di possibilità concrete, il giocatore potrebbe lasciare Firenze già a partire dal prossimo gennaio.