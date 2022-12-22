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Cor. Fio., la Fiorentina comunica a Venuti che il contratto non verrà rinnovato, probabile addio subito

La Fiorentina ha comunicato a Venuti l'intenzione di puntare su Pierozzi. L'addio potrebbe arrivare subito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2022 13:11
Cor. Fio., la Fiorentina comunica a Venuti che il contratto non verrà rinnovato, probabile addio subito - Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Cor. Fio., la Fiorentina comunica a Venuti che il contratto non verrà rinnovato, probabile addio subito

La Fiorentina avrebbe scelto di puntare su Pierozzi, e come riporta il Corriere Fiorentino il club gigliato avrebbe comunicato a Venuti che non intenderà valutare la possibilità di rinnovargli il contratto. Ma non finisce qui per Venuti: secondo quanto comunicato dal club, in caso di possibilità concrete, il giocatore potrebbe lasciare Firenze già a partire dal prossimo gennaio.

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