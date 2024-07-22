D'Agostino: "La Fiorentina deve prendere 4 centrocampisti senza sbagliare. Amrabat l'ideale per Palladino"

E' una scelta tosta perchè poi devi andare a prendere 4/5 giocatori che devono dare garanzie e non sbagliarne neanche uno"

Gaetano D'Agostino ha parlato a Radio Bruno per soffermarsi sulla situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Il centrocampo da rifondare? Parto dal presupposto che se si fa una scelta di cambiare così radicalmente io penso abbiano ragionato con l'allenatore per prendere altri giocatori funzionali all'idea del mister.

I centrocampisti che non sono stati rinnovati? Penso che Palladino voglia rimettere in pratica il centrocampo del Monza. Bonaventura, in tutte le squadre italiane, io me lo tengo e l'avrei portato pure all'Europeo perchè ha esperienza ed è un calciatore intelligente, quindi questo è quello che penso su di lui. Gli altri che non hanno rinnovato non li vedo troppo funzionali per come vuole giocare mister Palladino. Amrabat sarebbe il più funzionale per il gioco dell'allenatore perchè è un centrocampista rullo compressore e con Mandragora sarebbe stata una coppia perfetta.

Colpani sarebbe l'alternativa a Nico Gonzalez? Nico se sta bene può fare anche il falso nueve. Colpani è un giocatore che assomiglia molto ad Ilicic e quindi è ottimo, soprattutto perchè Palladino lo conosce a memoria. Sarebbe un colpo importante per la Fiorentina ed anche per lo stesso Colpani."

NUOVA CHANCE PER HAGI ALLA FIORENTINA. DALLA ROMANIA SICURI DELL'INTERESSE

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