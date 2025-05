D’Agostino: “Palladino ha messo in campo la formazione migliore, è stato giusto centellinare le energie”

A Radio Firenzeviola è intervenuto l’ex centrocampista di Fiorentina, Siena ed Udinese Gaetano D’Agostino per parlare della sconfitta viola a Roma: “Non è stata una bella partita come era lecito credere a causa della posta in palio, infatti l’unico errore che c’è stato è stato decisivo per il finale. La partita è stata equilibrata e i viola meritavano il pareggio, però Svilar è stato fantastico. La Fiorentina ha sbagliato sul gol perché nessuno seguiva Dovbyk e tutti erano fissi sul pallone, purtroppo la squadra l’ha pagato a caro prezzo, ha reagito e ha avuto occasioni importanti ma non è riuscita a riprenderla.”

Su Palladino: “Capisco le sue scelte e le condivido perché ha la Conference da giocare e aveva assenze importanti, quindi è stato giusto centellinare le energie. Palladino ha una rosa ampia e infatti ha costruito lo stesso una squadra di livello per fronteggiare la squadra più in forma del campionato. La Fiorentina stava bene in campo e non ha perso le distanze in nessun momento.”

Su Fagioli: “Spero un po’ di pace nella sua vita, che poi è la cosa più importante. Si è visto un Fagioli bellissimo, in palla, poi quando sono uscite le notizie diventa difficile. Quando sei in queste situazioni la prestazione ne risente, ma sulla qualità non si discute.”