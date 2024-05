D’Agostino: “In campionato Italiano doveva fare meglio, ma ha portato la Fiorentina a grandi traguardi”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex centrocampista di Udinese e Fiorentina Gaetano D’Agostino che si è espresso sul match di domani in Belgio e non solo: “Bonaventura è un giocatore oltre la media, fa la differenza nella Fiorentina perché sa spostare gli equilibri svariando per il campo. Mi auguro stia bene perché è un giocatore troppo importante, Bonaventura è un giocatore che sa giocare a calcio e ce ne sono pochi come lui”.

Sul Brugge: “La Fiorentina non sa gestire le partite, mi posso aspettare di tutto purtroppo perché le manca una certa costanza nelle prestazioni, invece domani ci vuole la partita top”

Su Italiano: “Il campionato doveva essere gestito meglio, la squadra non è scarsa e doveva essere più in alto, ma comunque ad Italiano non si può dire nulla, ha portato la Fiorentina a grandi traguardi“.