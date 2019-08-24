Labaro Viola

(VIDEO): Fiorentina contro Napoli alla prima? È successo tre volte. Ecco quando

Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina che a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel ci prepara a Fiorentina-Napoli. Una sfida che ha visto contro partenopei e viola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 17:47
(VIDEO): Fiorentina contro Napoli alla prima? È successo tre volte. Ecco quando -
News
Fiorentina Napoli
Dagostino
Condividi

Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina che a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel ci prepara a Fiorentina-Napoli. Una sfida che ha visto contro partenopei e viola per tre volte, ricordate quando? Scopritelo...

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok