(VIDEO): Fiorentina contro Napoli alla prima? È successo tre volte. Ecco quando
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina che a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel ci prepara a Fiorentina-Napoli. Una sfida che ha visto contro partenopei e viola...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 17:47
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina che a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel ci prepara a Fiorentina-Napoli. Una sfida che ha visto contro partenopei e viola per tre volte, ricordate quando? Scopritelo...