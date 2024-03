D’Agostino: “La Fiorentina l’ha buttata via, i rigori sono un problema, Nico cambi rincorsa, si sa come tira i rigori”

Gaetano D’Agostino, doppio ex della partita di ieri sera, si è espresso oggi al Pentasport di Radio Bruno : “La Fiorentina l’ha buttata via, ha giocato un ottimo primo tempo in cui poteva segnare più reti e chiudere la gara molto prima, poi nel secondo la Roma ha corretto il suo assetto in campo, allargando un centrale come terzino come Huijsen ed andando ad occupare tutto il campo in larghezza, infatti ha messo in difficoltà i viola. La Fiorentina ha trovato il secondo gol nel momento migliore della Roma, ciò denota un grande carattere, ma poi si è sciupata alla fine.”

Sul centrocampo viola: “Ci sono giocatori di talento, ma non stanno girando benissimo e si vede, è una delle poche squadre che ha due registi nella rosa perché vuole tenere la palla e proporre sempre un bel gioco, imponendo la propria idea sull’avversario. Sono impressionato da Bonaventura, ha qualità illimitate ed un’intelligenza fuori dal comune”.

Sui rigori: “La percentuale realizzativa è troppo bassa, gli errori li paghi a caro prezzo, infatti ieri avresti vinto senza problemi con quel rigore. Credo sia un problema mentale e l’allenatore lo deve in qualche modo risolvere con il gruppo. Nico mi fa impazzire, ma deve cambiare rincorsa perché ormai lo hanno capito. A me piace scegliere l’angolo prima e tirare forte, non come fa lui con quella rincorsa a spiazzare il portiere perché non sempre ci si riesce.”