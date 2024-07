D’Agostino: “Palladino propone un calcio simile a quello di Gasperini. Kean? Potenziale enorme”

L’ex centrocampista viola, Gaetano D’Agostino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, affrontando i temi caldi di casa Fiorentina. Le sue parole:

“Sono perplesso dal fatto che la Fiorentina abbia liberato a zero Castrovilli e Duncan, perché si poteva adottare una strategia diversa per monetizzare. Non sono perplesso per Bonaventura, non perché non lo meritasse, ma per i dati anagrafici. Palladino? A me Raffaele è sempre piaciuto, per le idee, per la proposta di calcio, per l’immagine che dà alla società. E’ un allenatore che ha proposto un calcio un po’ ‘Gasperiano’, però ha aggiunto qualcosa di lui. E’ un profilo molto adatto per la Fiorentina. Kean? Tutto dipende da lui, perché ha un potenziale enorme. Lui i gol li ha sempre fatti e spero che sia l’anno definitivo della sua maturità per quanto riguarda gli atteggiamenti, per la continuità di prestazione e di rendimento. E’ un giocatore un po’ anarchico, che strappa. A me è sempre piaciuto, ma non mi piacciono i suoi atteggiamenti. A Firenze può arrivare alla doppia cifra”.

