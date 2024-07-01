Sara Meini: "Zaniolo preferisce la Fiorentina, ma l'Atalanta è in vantaggio con il Galatasaray"
Sono ore calde per il futuro di Nicolò Zaniolo. Stando quanto riportato dalla giornalista Rai, Sara Meini, Zaniolo preferirebbe la Fiorentina all'Atalanta, ma il club nerazzurro è più vicino all'accor...
Sono ore calde per il futuro di Nicolò Zaniolo. Stando quanto riportato dalla giornalista Rai, Sara Meini, Zaniolo preferirebbe la Fiorentina all'Atalanta, ma il club nerazzurro è più vicino all'accordo sul trasferimento con il Galatasaray. Di seguito il tweet: "Dipende tutto dal Galatasaray. Da quel che so, lui gradirebbe di più Firenze, ma l'Atalanta sarebbe in vantaggio per quello che riguarda l'accordo con i turchi. Sono ore decisive, ancora può succedere di tutto".
CM.COM: “ZANIOLO VUOLE L’ATALANTA MA IL CLUB DEVE MIGLIORARE L’OFFERTA, OGGI PUÒ ARRIVARE LA FUMATA BIANCA”
https://www.labaroviola.com/cm-com-zaniolo-vuole-latalanta-ma-il-club-deve-migliorare-lofferta-oggi-puo-arrivare-la-fumata-bianca/259218/