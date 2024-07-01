Sara Meini: "Zaniolo preferisce la Fiorentina, ma l'Atalanta è in vantaggio con il Galatasaray"

Sono ore calde per il futuro di Nicolò Zaniolo. Stando quanto riportato dalla giornalista Rai, Sara Meini, Zaniolo preferirebbe la Fiorentina all'Atalanta, ma il club nerazzurro è più vicino all'accor...

A cura di Redazione Labaroviola 01 luglio 2024 15:45

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