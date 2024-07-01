Cm.com: "Zaniolo vuole l'Atalanta ma il club deve migliorare l'offerta, oggi può arrivare la fumata bianca"

L'offerta della Fiorentina è migliore di quella dell'Atalanta, ma il calciatore preferirebbe essere allenato dal Gasp

Due difensori, un esterno, un jolly dell'area piccola, un fantasista. Non è un errore, nel taccuino dell'Atalanta la ricerca di un attaccante duttile è scritta due volte, perché per mister Gasperini, che a fine stagione ha scelto ancora di restare alla guida della Per questo la dirigenza nerazzurra si è tuffata subito su Zaniolo, pur essendo costoso sia il suo cartellino che il suo ingaggio. La storia del giovane che può riscattarsi con mister Gasperini piace tanto sia all'Atalanta che allo stesso giocatore, la cui preferenza in questo momento potrebbe fare la differenza: essere allenato dal tecnico di Grugliasco e poter partecipare alla Champions, anche a fronte di un abbassamento dello stipendio per il primo anno, potrebbero risultare decisivi nella scelta. Ma c'è un altra soluzione, e ora sembra l'unica possibile per battere la spietata corte della Fiorentina, disposta ad acquistare il giocatore versando fino a 19 milioni di euro. Scendere a patti con il Galatasaray che acconsente al prestito ma con l'obbligo di riscatto, magari inserendo determinate clausole che possano comunque dare il diritto ai Percassi di prolungare il matrimonio con Zaniolo. Cinque milioni di prestito oneroso versati oggi, con quindici da pagare a giugno 2025, vincolati magari al raggiungimento dell'Europa o a un determinato numero di presenze dell'ex Roma. La fumata, bianca o nera, potrebbe arrivare anche oggi. nerazzurra, il reparto offensivo è il più importante di tutti. Soprattutto per rinforzarsi, come le altre big, alzando ancora l'asticella. La fumata, bianca o nera, potrebbe arrivare anche oggi. Lo scrive calciomercato.com

BREKALO TORNA A FIRENZE

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