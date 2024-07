L’Hajduk Spalato saluta e ringrazia Brekalo, l’esterno tornerà alla Fiorentina dopo il prestito in Croazia

L’Hajduk Spalato ha salutato tramite i propri profili social Josip Brekalo, l’esterno croato infatti non continuerà la sua avventura in Croazia e tornerà alla Fiorentina in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Brekalo con la maglia del club croato ha messo a segno 2 goal e servito 8 assist in 14 presenze che hanno aiutato lui e i suoi compagni a raggiungere il terzo posto nel campionato Croato ma che non sono servite a Josip per meritarsi la chiamata in nazionale per Euro 2024. Brekalo adesso tornerà a Firenze e vedremo se sarà valutato in ritiro da Palladino o se troverà ancor prima una nuova sistemazione

