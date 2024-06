Sky Sport scrive: “Fiorentina davanti per Zaniolo. L’Atalanta considera troppi i 20 milioni richiesti”

Zaniolo vuole tornare in Serie A e le due squadre che stanno lavorando per il suo ritorno sono Fiorentina e Atalanta. Nella giornata di ieri, come riportato da Sky Sport, ci sono stati contatti intensi tra il club di Commisso e il Galatasaray per l’ex giallorosso. La viola ha fatto qualche passo avanti rispetto ai nerazzurri nella trattativa e sembra andare incontro alla richiesta del club turco, scesa da 20 a 19 milioni fra prestito e obbligo di riscatto condizionato, rispetto all’Atalanta che la considera troppo alta.