D’Agostino contro la scelta Jovic: “C’è un motivo se nessuno lo ha cercato. Serviva un top”

Dopo la brutta sconfitta contro Istanbul Basaksehir, l’ex viola Gaetano D’Agostino ha parlato del difficilissimo momento che sta vivendo la Fiorentina, soffermandosi in particolar modo sulla sterilità offensiva: “In un momento come questo, dove l’attacco è decisamente sterile, l’autostima di tutta la squadra si sta spegnendo. Tutti questi aspetti negativi stanno rappresentando un grosso problema per la Fiorentina”. Infine ha concluso l’intervento a Radio Sportiva, tornando sulla cessione di Dusan Vlahovic e sull’acquisto di Luka Jovic: “Quando cedi un attaccante del genere e lo sostituisci con tre punte diverse non va bene. Serviva solo un attaccante top per sostituirlo. Su Jovic dico che se nessun’altra squadra l’ha cercato un motivo c’è. La Fiorentina ha tutti attaccanti che vogliono riscattarsi ma nessuno ci sta riuscendo, questo è il problema più grosso”.