9 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:05

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D’Agostino: “Ottimo stato di forma per Fiorentina e Bologna. Vanoli bravo nelle scelte per la squadra “

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D’Agostino: “Ottimo stato di forma per Fiorentina e Bologna. Vanoli bravo nelle scelte per la squadra “

Redazione

9 Aprile · 17:00

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 17:00

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Ospite a Le Foot Toujours, programma di Cronache di SpogliatoioHa parlato D’Agostino sullo stato di forma del Bologna e della Fiorentina soffermandosi sulla squadra gigliata: “Per me è il momento migliore sia per Bologna e Fiorentina per arrivare a questi due big match europei. Sono curioso di vedere come vorrà interpretare questa gara Vincenzo Italiano perché l’Aston Villa vorrà fare la partita. Per quanto riguarda la Fiorentina, Vanoli è stato bravo, perché poi quando ti devi salvare sei costretto a fare delle scelte, sia sotto il profilo tecnico sia sul piano degli impegni”.

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