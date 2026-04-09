D’Agostino: “Ottimo stato di forma per Fiorentina e Bologna. Vanoli bravo nelle scelte per la squadra “

Ospite a Le Foot Toujours, programma di Cronache di Spogliatoio, Ha parlato D’Agostino sullo stato di forma del Bologna e della Fiorentina soffermandosi sulla squadra gigliata: “Per me è il momento migliore sia per Bologna e Fiorentina per arrivare a questi due big match europei. Sono curioso di vedere come vorrà interpretare questa gara Vincenzo Italiano perché l’Aston Villa vorrà fare la partita. Per quanto riguarda la Fiorentina, Vanoli è stato bravo, perché poi quando ti devi salvare sei costretto a fare delle scelte, sia sotto il profilo tecnico sia sul piano degli impegni”.