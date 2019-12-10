D'Agostino: "Cederei Chiesa monetizzando al massimo e poi acquisterei 3-4 calciatori"

Queste le parole rilasciate da Gaetano D'Agostino ex calciatore viola a Radio Sportiva: "Non mi aspettavo dalla Fiorentina questa caduta. La squadra individualmente è ottima, la piazza è piana di entu...

Queste le parole rilasciate da Gaetano D'Agostino ex calciatore viola a Radio Sportiva: "Non mi aspettavo dalla Fiorentina questa caduta. La squadra individualmente è ottima, la piazza è piana di entusiasmo, poteva essere la rivelazione del campionato. La classifica secondo me è bugiarda, non rispecchia il valore della rosa. Se guardo i viola vedo poca cattiveria agonistica, sembrano sfiduciati. Se è colpa di Montella? Se parlo da tifoso ognuno ha delle responsabilità ma poi bisogna vederle bene. Da allenatore quale ora sono cercherei di parlare alla squadra e di tirare fuori da ognuno il meglio. La situazione del rinnovo può destabilizzare e creare malumore a Chiesa. Normale che il presidente non l'ha dovuto cedere appena è arrivato, ora però lo manderei via monetizzerei il più possibile e acquisterei 3-4 calciatori".