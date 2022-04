D’Agostino scettico su Italiano: “Niente fretta, andare a Napoli sarebbe un passo troppo lungo”

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del possibile futuro lontano dalla Fiorentina di mister Vincenzo Italiano, argomento molto chiacchierato negli ultimi giorni. Ecco le sue parole: “Italiano si sta costruendo una storia e sta facendo bene, si vede la sua impronta e la sua identità nella Fiorentina. Ci può stare una battuta d’arresto, il campionato è buono sia per i viola che per la Roma. Non è facile quando ti tolgono un pezzo da 90 come Vlahovic, trovo che Italiano stia facendo bene con una squadra che sembrava da rifondare. Clausola Italiano? Credo fortemente che non serva fretta, è un tecnico giovane e fare un altro anno alla Fiorentina credo possa servire. Andando a Napoli farebbe un passo troppo lungo”.

