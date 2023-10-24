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D'Agostino "La Fiorentina ha sottovalutato l'Empoli. Serve ripartire"

L'ex centrocampista viola ha analizzato i motivi della brutta sconfitta di ieri della Fiorentina e cosa serve ora per ripartire

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2023 17:40
D'Agostino "La Fiorentina ha sottovalutato l'Empoli. Serve ripartire" -
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D'Agostino "La Fiorentina ha sottovalutato l'Empoli. Serve ripartire"

L'ex centrocampista della Fiorentina, Gaetano D'Agostino, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del ko rimediato dai viola ieri contro l'Empoli: "E' una battuta d'arresto che ci può stare. Ci stava abituando a essere vincente e bella, anche cinica. L'Empoli tatticamente ha meritato, ma anche l'Inter col Sassuolo ha perso. E non vuol dire che è in crisi. Ripartirà anche la Fiorentina. Forse ha sottovalutato l'Empoli come impatto emotivo. Andreazzoli è un tecnico preparato, esperto, ha meritato la vittoria".

La Fiorentina sta andando oltre le sue possibilità?
"Quando una squadra fa molto bene è normale che le altre, studiandola, capiscono i punti deboli e forti. Le punte l'anno scorso hanno faticato tanto, ma non è solo colpa degli attaccanti. Per me la rosa è una tra le prime 6-7 del campionato".

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