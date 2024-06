D’Agostino: “La Fiorentina si è snaturata in finale. Si può perdere ma non perdendo l’identità”

Gaetano D’Agostino è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La finale di Atene? La finale di Conference è stata veramente una brutta partita. La Fiorentina si è snaturata, ero d’accordo sul cambiare strategia nel corso della partita ma giocare a lancioni lunghi…Non sei quel tipo di squadra o se lo vuoi fare non puoi mettere quel centrocampo. Per fare quel tipo di gioco devi essere una squadra abituata a farlo perchè per esempio Arthur non c’entra niente, c’erano tutti palleggiatori ed hanno giocato 90 minuti sulle seconde palle. Non mi è piaciuta perchè si può perdere ma non perdendo anche la propria identità.

Palladino? Sta facendo bene ed è ambizioso come ha detto sempre anche lui. Staremo a vedere perchè la Fiorentina dovrà essere molto oculata sul mercato per dargli dei giocatori per le sue caratteristiche.

Nico Gonzalez ed altri giocatori per fare cassa? Nel calcio moderno giocatori fondamentali non ci sono, ci sono giocatori funzionali in base a ciò che serve all’allenatore. Nella Fiorentina c’è qualche giocatore carino ma di fondamentale no.

Il silenzio dopo la finale? Per me la delusione è stata tanta ma mi sarei aspettato qualcosa di rassicurante per i tifosi, ma penso che arriverà perchè anche loro sono tifosi ed hanno investito. Alcune volte è meglio parlare dopo che parlare a caldo.

Tanti giocatori che ancora non si sono espressi, da Beltran a Parisi…Da chi ripartire? Beltran ancora non ho capito il suo ruolo ma credo che il problema della Fiorentina in questi anni sia stato il centravanti. Credo che l’identità di un attaccante sia fondamentale e la Fiorentina ne merita uno che faccia gol importanti e soprattutto che si riconosca.”

