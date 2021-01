L’ex centrocampista della Fiorentina, Gaetano D’Agostino ha rilasciato un’intervista su Calciomercato.com.

Ecco le sue dichiarazioni: “La squadra viola deve ancora trovare continuità. Contro la Juventus ha fatto una grande gara grazie alla motivazione che negli incontri con i bianconeri non manca mai, sfruttando al massimo il momento incerto degli avversari. In attacco ha le potenzialità per fare bene, anche solamente con il serbo Vlahovic ma prende ancora troppi gol. È una squadra di blasone e spero che possa rialzarsi in fretta, ma non è abituata a stare in quella posizione di classifica, quindi è difficile fare delle previsioni”.

