Doppietta di due italiani, Colpani e Cataldi. Non succedeva dal 2011, nel 5-2 contro l'Udinese

Record di doppiette firmate da italiani!

La Fiorentina oggi ha trionfato a Lecce, 6-0 in favore dei gigliati allo stadio 'Via del Mare'. I viola infatti hanno vinto in Salento grazie alle doppiette di due italiani, Andrea Colpani e Danilo Cataldi. Non succedeva dal 2011, nella vittoria per 5-2 contro l'Udinese con doppietta di Cerci e D'Agostino.

I due colpi di mercato piazzati dalla Fiorentina di Palladino questa estate, e tra l'altro fortemente voluti dal tecnico partenopeo, si sono esaltati nel match contro il Lecce. Colpani finalmente si è sbloccato, l'ex Monza ha anche spiegato che era in ritardo di condizione.

https://www.labaroviola.com/cataldi-la-prima-doppietta-in-serie-a-non-si-scorda-mai-felice-per-la-squadra-il-lavoro-paga-sempre/273351/