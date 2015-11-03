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Notizie Cerci Fiorentina

Doppietta di due italiani, Colpani e Cataldi. Non succedeva dal 2011, nel 5-2 contro l'Udinese

20 ottobre 2024 19:53

Cerci rapinato dopo aver visto Fiorentina-Inter, minacciato con una pistola giocattolo, se n'è accorto

26 maggio 2023 14:11

Cerci dopo la Fiorentina e il fallimento Arezzo adesso gioca a calcio a 8 nella squadra di Totti

07 dicembre 2021 15:57

Cerci chiede 3 milioni alla Salernitana, perde la causa, dovrà dare a Lotito 250 euro più iva

31 ottobre 2021 11:29

Cerci: "Vivo a Firenze, con la Fiorentina amore e odio. Vlahovic è un crack, Gonzalez dinamico"

29 settembre 2021 19:02

Cerci, una barzelletta che continua, fuori rosa dall'Arezzo. Rissa con detonatore in allenamento

27 marzo 2021 10:19

Cerci: "Un rapporto di odio e amore con i tifosi viola ma alla fine..."

29 ottobre 2020 13:31

Le Iene organizzano la Quarantena League: a Fifa 20 si sfideranno tanti giocatori: Chiesa, Vlahovic e l'ex Cerci presenti

17 marzo 2020 11:11

Ex viola, la triste parabola di Cerci. Tratta la rescissione con la Salernitana. I dettagli

05 gennaio 2020 06:46

Hellas Verona, i convocati di Pecchia: mancherà l'ex Cerci, c'è Pazzini davanti

09 settembre 2017 15:33

SIAMO STRANI FORTE EH... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

03 agosto 2017 18:42

Voleva andare nel calcio che conta: dopo due anni Cerci convocato con i Colchoneros

19 dicembre 2016 18:38

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