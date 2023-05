Cerci rapinato dopo aver visto Fiorentina-Inter, minacciato con una pistola giocattolo, se n’è accorto

Attimi di paura per Alessio Cerci nella notte di mercoledì a Roma in zona Portuense. L’ex giocatore di Roma, Torino e Milan è stato avvicinato da due rapinatori che hanno tentato di derubarlo. I due hanno raggiunto il 35enne via Giovanni Volpato, minacciandolo con una pistola e urlando “Dacci l’orologio”. L’ex calciatore si è però reso conto che la pistola era falsa ed è riuscito ad allontanarsi salendo sulla propria auto, mentre riempiva di insulti i rapinatori. Cerci, sposato e padre di tre bambini, si trovava da solo al momento della tentata rapina e non è rimasto ferito.

L’ex giocatore della nazionale si è poi recato dalla polizia per presentare denuncia, fornendo agli inquirenti le descrizioni dei due rapinatori che puntavano a prendergli l’orologio. Sull’episodio indagano ora i poliziotti del commissariato San Paolo, con l’aiuto dei filmati delle telecamere di vigilanza della zona. Non si esclude che abbiano già colpito nella Capitale usando la stessa arma finta per spaventare le vittime. Lo riporta Tgcom24

