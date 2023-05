Borja Valero: “Grande Fiorentina, ma contro Lautaro non puoi sbagliare. Ora cinici contro il West Ham”

Borja Valero ha parlato in esclusiva al Corriere dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina:

Cosa è mancato alla Fiorentina per alzare la Coppa Italia? «La Fiorentina ha fatto una grande partita, è stata sempre in corsa e ha avuto anche l’occasione per pareggiarla. I ragazzi sono usciti dall’Olimpico tra gli applausi. È stata la prima finale per tanti giocatori, la squadra ha fatto due errori dietro che non si possono commettere quando di fronte hai un giocatore come Lautaro Martinez».

Adesso la finale di Conference League. «Sappiamo quanto sia importante per Firenze. La Fiorentina contro il West Ham dovrà essere più cinica di quanto lo sia stata contro l’Inter, perché i dettagli fanno la differenza e mercoledì si è visto. Gli inglesi hanno giocatori molto veloci, difendere alti e con l’uno contro uno può essere pericoloso però la Fiorentina dovrà provare a fare la sua partita».

Chi dovrà essere il trascinatore della squadra? «Chi ha esperienza, Biraghi in primis capisce l’importanza di queste partite, ha già giocato gare importanti e comprende il sentimento della città. Deve essere lui uno dei giocatori chiave, così come Bonaventura che ha un qualità incredibile, è intelligente e ha esperienza».

Due finali raggiunte, stagione positiva per Italiano. «Senz’altro, anche lui è cresciuto molto. In campionato la Fiorentina ha perso per strada troppi punti ma c’è sempre stato un gioco chiaro e in ogni partita ha sempre avuto tante occasioni. Questo può essere un po’ il rammarico, perché la Fiorentina nella seconda parte di campionato ha creato tanto, ha trovato i gol degli attaccanti, ha fatto punti ed è diventata la squadra vista in Coppa Italia. Si è trovata troppo tardi. Ma c’è tempo per vincere un trofeo europeo»

