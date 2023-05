Gazzetta: “A De Laurentiis piace Italiano ma Commisso è suo amico, non turberà l’ambiente prima della finale”

Scrive Gazzetta, tornando in Italia, De Laurentiis non tralascia gli emergenti del nostro campionato, in particolare parliamo di Vincenzo Italiano, che gli piace dai tempi di Spezia e il presidente non lo nasconde, ma è anche amico di Commisso e dunque non vuol turbare l’ambiente fiorentino alla vigilia di una finale internazionale.

LEGGI ANCHE, SACCHI: “FIORENTINA-WEST HAM GARA TOSTA. ITALIANO? LO SEGUO, LE SUE SQUADRE NON SONO MAI NOIOSE”