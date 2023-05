Sacchi: “Fiorentina-West Ham gara tosta. Italiano? Lo seguo, le sue squadre non sono mai noiose”

Arrigo Sacchi oggi ha parlato a La Gazzetta dello Sport, delle finali europee, tra cui quella della Fiorentina: “Gara tosta, perché le squadre inglesi si basano moltissimo sul ritmo. La Fiorentina, nella finale di Coppa Italia ha fatto buone cose con qualche attimo di sbandamento. Italiano è un allenatore che seguo con attenzione e che apprezzo: sta uscendo dal tatticismo, cerca nuove strade per arrivare al successo e bisogna ammettere che le sue squadre non sono mai noiose. Sarei felice per lui se la viola alzasse la coppa”.

