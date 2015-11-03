Notizie Stadio Olimpico Fiorentina

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L'Olimpico sarà un inferno Domenica: tutto esaurito. Nessun problema, siamo abituati

30 aprile 2025 12:37

Un piccolo tifoso della Fiorentina scambia la sua sciarpa con un bambino tifoso della Roma. Il video

11 dicembre 2023 20:48

Cerci rapinato dopo aver visto Fiorentina-Inter, minacciato con una pistola giocattolo, se n'è accorto

26 maggio 2023 14:11

L'ultima vergogna di casa Lazio, aggredito tifoso fuori lo stadio Olimpico perchè antifascista

21 gennaio 2022 13:41

Chiesa si fa male ancora, brutto infortunio al ginocchio per lo juventino. E clausole riscatto lontane...

09 gennaio 2022 20:07

Analisi Roma, squadra compatta e veloce nelle ripartenze. Soffre sulla corsia di destra

21 agosto 2021 14:30

Lazio-Fiorentina: 0-1, Franck Ribery porta meritatamente in vantaggio la squadra viola

27 giugno 2020 22:15

Tifosi viola, in 120 seguiranno stasera la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma

03 aprile 2019 17:12

Roma-Fiorentina: stadio Olimpico quasi vuoto, molta insoddisfazione tra le due tifoserie

02 aprile 2019 20:38

L'Inter vince a Roma contro la Lazio e sorpassa la Fiorentina in classifica. All'Olimpico è 1-3

21 maggio 2017 22:49

Mediaset: "Sousa può andare alla Roma nel dopo Spalletti" e il tecnico portoghese è allo stadio Olimpico

14 maggio 2017 21:13

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