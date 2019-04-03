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Tifosi viola, in 120 seguiranno stasera la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma

Stoici, eroici. Saranno dunque 120 venti i tifosi viola che in un giorno lavorativo come il mercoledì, seguiranno la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma. Da considerare anche che le motivazioni spo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2019 17:12
Tifosi viola, in 120 seguiranno stasera la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, tifosi viola
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, tifosi viola
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Stoici, eroici. Saranno dunque 120 venti i tifosi viola che in un giorno lavorativo come il mercoledì, seguiranno la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma. Da considerare anche che le motivazioni sportive, circa il campionato, sono quelle che sono e dunque il motivo principe è solo quello di sostenere la maglia. Chapeau!

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