Tifosi viola, in 120 seguiranno stasera la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma

Stoici, eroici. Saranno dunque 120 venti i tifosi viola che in un giorno lavorativo come il mercoledì, seguiranno la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma. Da considerare anche che le motivazioni spo...

Stoici, eroici. Saranno dunque 120 venti i tifosi viola che in un giorno lavorativo come il mercoledì, seguiranno la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma. Da considerare anche che le motivazioni sportive, circa il campionato, sono quelle che sono e dunque il motivo principe è solo quello di sostenere la maglia. Chapeau!