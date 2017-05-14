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Mediaset: "Sousa può andare alla Roma nel dopo Spalletti" e il tecnico portoghese è allo stadio Olimpico

Paulo Sousa all'Olimpico di Roma per vedere la partita tra la squadra giallorossa e la Juventus. E i rumors aumentano...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2017 21:13
Mediaset: "Sousa può andare alla Roma nel dopo Spalletti" e il tecnico portoghese è allo stadio Olimpico - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Paulo Sousa a Roma per vedere Roma - Juventus, la sua presenza non è di certo passata inosservata allo stadio Olimpico soprattutto perché ci sono voci che vorrebbero il tecnico portoghese alla guida tecnica della squadra giallorossa il prossimo anno. Come riporta SportMediaset ci sarebbe anche l'allenatore della Fiorentina nella lista di Monchi per il dopo Spalletti.

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