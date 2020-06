Al 5′ il terzino della viola, Henrique Dalbert, si è preso l’ammonizione per fermare la fuga sulla fascia sinistra di Lazzari della Lazio. Al 7′ l’arbitro Fabbri ha ammonito il centrocampista laziale, Marco Parolo, per un tackle in netto ritardo su Franck Ribery. Al 23′ Milinkovic-Savic ha preso un cartellino giallo per un fallo su Castrovilli. Al 25′ Franck Ribery, ha portato in vantaggio la viola con un gol su un tiro dal limite d’area.