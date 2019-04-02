Roma-Fiorentina: stadio Olimpico quasi vuoto, molta insoddisfazione tra le due tifoserie
Una stagione piena di crisi e difficoltà. La Roma è in crisi di risultati ma la notizia più triste è che anche i tifosi non vanno più a vederla. Sono pochissimi i sostenitori giallorossi che, stanchi...
Una stagione piena di crisi e difficoltà. La Roma è in crisi di risultati ma la notizia più triste è che anche i tifosi non vanno più a vederla. Sono pochissimi i sostenitori giallorossi che, stanchi delle troppe prestazioni negative della squadra, domani seguiranno dallo Stadio Olimpico la gara contro la Fiorentina. Per il momento il numero dei tagliandi strappati è di 4.500. Mentre i tifosi della Fiorentina, dopo l'ennesimo pareggio si sono demoralizzati e quindi ci saranno solo pochi sostenitori a Roma a vedere la partita.
Fonte: Romanews