Roma-Fiorentina: stadio Olimpico quasi vuoto, molta insoddisfazione tra le due tifoserie

Una stagione piena di crisi e difficoltà. La Roma è in crisi di risultati ma la notizia più triste è che anche i tifosi non vanno più a vederla. Sono pochissimi i sostenitori giallorossi che, stanchi...

A cura di Redazione Labaroviola 02 aprile 2019 20:38

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