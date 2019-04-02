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Roma-Fiorentina: stadio Olimpico quasi vuoto, molta insoddisfazione tra le due tifoserie

Una stagione piena di crisi e difficoltà. La Roma è in crisi di risultati ma la notizia più triste è che anche i tifosi non vanno più a vederla. Sono pochissimi i sostenitori giallorossi che, stanchi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2019 20:38
Roma-Fiorentina: stadio Olimpico quasi vuoto, molta insoddisfazione tra le due tifoserie -
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Una stagione piena di crisi e difficoltà. La Roma è in crisi di risultati ma la notizia più triste è che anche i tifosi non vanno più a vederla. Sono pochissimi i sostenitori giallorossi che, stanchi delle troppe prestazioni negative della squadra, domani seguiranno dallo Stadio Olimpico la gara contro la Fiorentina. Per il momento il numero dei tagliandi strappati è di 4.500. Mentre i tifosi della Fiorentina, dopo l'ennesimo pareggio si sono demoralizzati e quindi ci saranno solo pochi sostenitori a Roma a vedere la partita.

Fonte: Romanews

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