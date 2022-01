Chiesa si fa male ancora, brutto infortunio al ginocchio per lo juventino. E clausole riscatto lontane…

Non è una stagione fortunata per Federico Chiesa, costretto ad abbandonare anzitempo la sfida con la Roma per un nuovo infortunio. L’attaccante bianconero ha accusato un problema al ginocchio sinistro a seguito di un contrasto con Smalling. Ha provato a stringere i denti per qualche minuti, ma poi è crollato a terra e ha chiesto il cambio. C’è preoccupazione inevitabilmente per le sue condizioni. Lo riporta Tutto Juve

