Voleva andare nel calcio che conta: dopo due anni Cerci convocato con i Colchoneros

Cerci convocato da mister Simeone. Non accadeva dal lontano 2014...

Alessio Cerci e la clamorosa convocazione, dopo aver lasciato Firenze ed essersi accasato al Torino, l'esterno mancino volò verso Madrid lasciando l'Italia con la famosa dichiarazione: "Me ne vado nel calcio che conta". Dire che la rete sicuramente accoglierà con goliardia la seguente notizia è scontato:

Cerci infatti dopo ben due anni è stato convocato da mister Simeone per la partita di Coppa Del Re contro il Guijuelo. Un accadimento che non si presentava dall'ormai lontano Dicembre 2014, quando Alessio contro il Villarreal giocò circa 20 minuti. Il giocatore era tornato in Italia per vestire le maglie di Milan prima e di Genoa poi con rendimenti tutt'altro che fenomenali. Ritorno a Madrid a Settembre 2016 e dopo l'infortunio finalmente Cerci è a disposizione.