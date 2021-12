Cerci dopo la Fiorentina e il fallimento Arezzo adesso gioca a calcio a 8 nella squadra di Totti

Ieri mattina era alla lanterna di Fuksas per la presentazione del suo nuovo accordo con Digitalbits, la sera invece ha rimesso gli scarpini per giocare con la sua squadra nel campionato di calcio a 8. Francesco Totti è sempre in forma e si diverte ancora in campo con tanti ex giocatori come Mattia Romondini, Davide Moscardelli ma non solo. Il nuovo acquisto della Totti Sporting Club è Alessio Cerci, attaccante cresciuto proprio nella Roma e che anche in giallorosso era riuscito a giocare fianco a fianco con l’ex numero dieci giallorosso. Una lunga carriera in Serie A e non solo (ha giocato anche all’Atletico Madrid) senza però riuscire a dimostrare tutto il suo potenziale, Cerci dopo una parentesi all’Arezzo in Serie C a trentaquattro anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Almeno quelli da professionista. Adesso si diverte col suo amico Totti e ieri anche lui ha sfidato il Doria 10 Esport nella decima giornata di campionato. Lo riporta il Corriere dello Sport

