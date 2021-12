L’inchiesta di Report, la truffa del Milan ai suoi calciatori, bollette da 9 mila euro per pagare case

La rivelazione a Report di Michelangelo Albertazzi, ex giovane talento del Milan, riguardante gli anni in cui alloggiava vicino a Milanello in una casa messagli a disposizione dal club rossonero, col patto che il giocatore pagasse le utenze: “Mi vedevo detratte dalla busta paga fino a 9mila euro al mese, per un totale di circa 150mila euro in quasi 4 anni, giustificate dal Milan come spese condominiali. Ho chiesto ripetutamente di visionare quelle bollette, ma non sono riuscita a vederne nessuna. E poi mi hanno chiesto oltre 100 mila euro di danni per come avrei lasciato male l’appartamento…”

Ecco il servizio di Report sul caso del Milan

MILINKOVIC SAVIC E IL RETROSCENA SU MILINKOVIC SAVIC ALLA FIORENTINA