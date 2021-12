Brovarone: “Milinkovic Savic non è venuto alla Fiorentina perchè la sua ragazza voleva Roma”

L’intermediario Bernardo Brovarone al Pentasport è tornato a parlare della trattativa (che lui aveva curato) saltata con Milinkovic Savic:

“Non mi sembrava convinto di andare alla Lazio. Parlò con Paulo Sousa che gli racconta del suo progetto di farlo giocare titolare con Mario Suarez. La Fiorentina chiama il Genk e chiude la trattativa. Noi ricevemmo chiamate da personaggi molto scomodi. Noi dicemmo al dirigente viola di far firmare il giocatore. Andrea Della Valle offrì anche una cifra importante al padre. Una volta arrivato a Firenze non c’erano i parenti di Savic e capii che qualcosa non andava. All’aeroporto trovai un giornalista. Arrivati in sede lui comincia a piangere perchè la sua ragazza era a Roma e voleva andare lì. La Fiorentina era in una situazione societaria molto precaria e quindi è saltato tutto. Pensate che aveva mandato da solo Rog in Belgio per chiudere la trattiva”.

