Il retroscena di Totti: “Avevo rinunciato ad 1 milione di euro per prendere Mutu dalla Fiorentina”

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, nel 2008, invece, Totti era pronto addirittura a rinunciare a un milione di euro del suo stipendio per permettere alla Roma di portare a casa Mutu e chiudere la trattativa con la Fiorentina. Trattativa che saltò in extremis, Totti ci rimase male: «Ci avevo fatto la bocca, volevo fare coppia con lui in attacco. Per sostituirlo il club parlò di due giocatori da prendere. Io, per evitare problemi, non faccio nomi» le parole di Francesco Totti.

