Hellas Verona, i convocati di Pecchia: mancherà l'ex Cerci, c'è Pazzini davanti
Il mister dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la viola:PORTIERI: Coppola, Nicolas, SilvestriDIFENSORI: Caceres, Caracciolo, Ferrari, Heurtaux, Soupra...
A cura di Redazione Labaroviola
09 settembre 2017 15:33
Il mister dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la viola:
PORTIERI: Coppola, Nicolas, Silvestri
DIFENSORI: Caceres, Caracciolo, Ferrari, Heurtaux, Souprayen
CENTROCAMPISTI: Bessa, Buchel, Fossati, Laner, Romulo, Valoti, Zaccagni, Bruno Zuculini
ATTACCANTI: Bearzotti, Fares, Kean, Lee, Pazzini, Tupta, Verde.