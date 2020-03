Il noto programma di Mediaset, Le Iene, ha annunciato una bella iniziativa per intrattenere i telespettatori con un sorriso giocando a Fifa 20, il famosissimo videogioco di calcio. Questo il loro comunicato:

SIGNORE E SIGNORI. SIAMO ORGOGLIOSI DI ANNUNCIARVI LA PRIMA EDIZIONE DELLA QUARANTENA LEAGUE!

Comincia giovedì 19 marzo, alle ore 12, la prima “Quarantena League”: un torneo di calcio organizzato da Le Iene, dove nessuno, sia per giocarlo che per vederlo, dovrà uscire di casa, perché la prima regola è osservare le misure del Governo per evitare altri contagi da coronavirus.