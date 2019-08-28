D'Agostino: "I viola non meritavano di perdere contro il Napoli. La Fiorentina deve limare qualcosa"

Queste le parole rilasciate a TMW da Gaetano D'Agostino, ex calciatore viola: "La Fiorentina non meritava la sconfitta contro il Napoli. C'è stato il rigore contestatissimo di Mertens e poi anche un f...

Queste le parole rilasciate a TMW da Gaetano D'Agostino, ex calciatore viola: "La Fiorentina non meritava la sconfitta contro il Napoli. C'è stato il rigore contestatissimo di Mertens e poi anche un fallo su Ribery che non è stato rilevato neanche per fischiare una punizione. Credo che i viola debbano limare qualcosa: giustissimo essere propositivi però poi contano i tre punti e allora va aggiustata la fase di non possesso ed è necessario non incorrere nelle disattenzioni, visto che il Napoli ha segnato proprio sfruttando queste ingenuità. Comunque la Fiorentina per quello che sta facendo Commisso e per il valore della città deve tornare a lottare per i primi posti".

Tuttomercatoweb.com