D’Agostino: “Con il West Ham importante gestione dei momenti. Mi affiderei a Jovic dall’inizio”

Gaetano D’Agostino ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina a pochi giorni dalla finale di Praga. Ecco le sue parole:

“Campionato? La Fiorentina nel 2023 ha fatto molto bene anche in finale di Coppa Italia protagonista sul piano del gioco: la pecca è stata mantenere lo stesso sistema di gioco e l’Inter ha sfruttato degli errori. Gli attaccanti non hanno fatto un campionato idilliaco ma hanno iniziato a segnare e ora la Fiorentina ha tutte le carte in regola per vincere la Conference.

Finale di Conference? Le finali sono secche e quindi ci sono più partite in una partita: con l’Inter primo tempo stratosferico. Più che l’intensità in una finale secca ci vuole molta più gestione dei momenti: contro il West Ham deve portarsi il fattore positivo e la lettura sarà anche leggermente abbassarsi nel momento di difficoltà.

Jovic o Cabral? Jovic lo metterei dal primo minuto perchè ha fatto molto bene in Conference e poi mi affiderei al gioco da spalle alla porta di Cabral.

Stagione positiva anche senza trofeo? Io sono del parere che quando una squadra raggiunge due finali, l’annata è positivissima. Se si aspetta la vittoria per giudicare un operato è riduttivo.

Italiano al Napoli? Il giro di allenatori è un po’ un rebus e se fossi Italiano che deve consacrarsi come grande allenatore, un altro anno a Firenze me lo farei con esperienza internazionale in caso di vittoria della Conference League.”

